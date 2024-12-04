НОВИ САД – У рамикох манифестациї 34. Днї Миколи М. Кочиша на штарток 5. децембра, на 19 годзин у Руским културним центру будзе отримана програма школярох, хтори уча руски язик у новосадских школох, пошвецена литературней творчосци Миколи М. Кочиша.

На пияток, 6. децембра на 11 годзин у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15) у рамикох 34. Дньох Миколи М. Кочиша отрима ше 3. схадзку Скупштини Дружтва за руски язик, литературу и културу.

У другей часци схадзки будзе Округли стол – 50 роки Ґраматики руского язика Миколи М. Кочиша (1974) и будзе слова о новим Зборнїку роботох Studia Ruthenica 30, 2024.