Дньови шор

Кажда манша лєбо векша заєднїца у цеку своєй еґзистенциї стрета ше зоз рижнима виволаняами и проблемами. Од єй способносци же би процивсловносци у власним живоце ришовала благочасово, енерґично и ефикасно у велькей мири завиши єй способносц же би обстояла и розвивала ше. Кед ше спрам власних проблемох одноши нєозбильно и нєодвичательно вона осудзена на стаґниранє, цихе нєставанє и поступне препаданє. То, углавном, познате шицким.

Руски Керестур ше уж длугши час стрета зоз одредзенима проблемами у живоце и функционованю. Як час преходзи, понеже ше проблеми нє ришує, з рока на рок их єст вше вецей, а людзе и орґани хтори би по функциї мушели поднїмац активносци на їх розришованю нє поднїмаю нїч, вше баржей траца довириє. Атмосфера у дружтвених одношеньох постава вше зацагнутша.

Тих дньох сом на керестурским порталу предложел Керестурцом же би добре було кед би ше, после вецей як 20 рокох як у валалє нє отримани збор гражданох, тераз отримал збор гражданох на хторим би ше розпатрело валалски проблеми и порушало активносци на їх розришованю. За тоту нагоду преучел сом Закон о локалней самоуправи и Статут Општини Кула и прешвечел ше же збори гражданох нє даяка митинґашска мода, як нас сцу прешвечиц людзе цо водза тоту державу, алє леґитимна и зоз законом утвердзена фурма нєпоштредного участвованя гражданох у витворйованю роботох у локалней самоуправи. Предложел сом Керестурцом можлїви питаня хтори би требало розпатриц на єдним лєбо вецей зборох гражданох. На мойо запрепасценє, за коло 24 годзини, коло 200 Керестурци потвердзели оправданосц инициятиви и виражели порихтаносц же би у тим и нєпоштредно участвовали, додаваюци и нови питаня за розправу на зборох гражданох.

Медзитим, и попри того, як випатра, у Керестуре нєт хто орґанизовац збор гражданох. Совит Месней заєднїци, хтори по закону и по Статуту општини овласцени зволац збор, цихо, Општина тиж так, а гражданє нє порихтани превжац одвичательносц, орґанизовац ше, назберац 50 подписи жительох Месней заєднїци за орґанизованє збора, кельо утвердзене зоз Статутом Општини Кула и заказац збор гражданох, информуюци о тим Општину. А дньови шор написал живот и кеди-нєкеди дописує нови точки.

Млади Керестурци знаю же Дзецинска заградка мала, цесна и нє ма условия за змесцованє дзецох, окреме гевта старша часц, же єй адаптация, преправянє и доправянє уж длугши час предмет рижних предвиберанкових обецункох, а нєт нїкого хто би информовал гражданох як ствари стоя и кеди ше рихта ришиц тот витални валалски проблем.

Однєдавна Дом култури у Керестуре заварти. Драмски мемориял ше отримує у Културним центру у Кули и на сцени у Каритасовей сали у порти керестурскей церкви, а шицки цихо, як кед би то була цалком нормална ствар. Попри того, тих дньох ознова вибрани дотерашнї директор Дома култури за нови мандат, як да вон нє ма нїч зоз занєдзбаним отримованьом и зоз од скорей нєобходну и обецовану реконстукцию обєкта у хторим є директор.

Керестурци уж вецей як 20 роки маю проблем зоз квалитетом води за пице. За тот час було голєм пейц зволаня Совиту месней заєднїци, даскельо предсидателє општини Кула, хто зна кельо проєкти, голєм 5-6 обецунки општинских и локалних функционерох же лєм цо ше нє почало робиц тото лєбо гевто, алє нє поробене нїч, а з рока на рок присуство отровного арсену у керестурскей води вше векше, а нарок цалком сиґурно, будзе ище векше.

Општина Кула уж децениями будує канализацию по населєньох општини. Мрежа вибудована у Кули и Червинки, роби ше, наводно, у Сивцу, а кеди Керестур достанє канализацийну мрежу, же би ше ментовал тих, голєм 2.500 септичних долїнох, нїхто нє зна, анї о тим нїхто нє приповеда.

У опщей и подполней централизациї, шицки явни обєкти, зоз хторима Керестур управял и отримовал их децениями, прейґ ноци постали општински маєток, та су тераз замкнути, нїхто их нє отримує и препадаю. Нова школа, лєбо такволани Замок празни, зоз мурами мокрима од през жиму попуканих водоводних и цивох за зогриванє, док Керестур глєда тирваци простор за музейну збирку, ґалерию, национални архив и библиотеку. Младежски дом лєбо вельорочна керестрска дискотека под клатку, бо власц, простор хтори правели Керестурци вжала од того цо у нїм роками тримал дискотеку и заварла го, а керестурска младеж хтора 70-80 роки мала свой дом, тераз най идзе до карчмох лєбо най будзе на улїци. Стара школа децениями була и простор за руководства и членох Спортского дружтва „Русин” и його клубох, а рукометни терен у єй дворе 70 роки бул спортски терен за рукомет, мали фодбал и за розвагу дзецох и старших. Тераз шицко заварте, а задлужени активисти владаюцей странки розплашую валалски дзеци кед пойду бавиц фодбал до дакедишнього школского двора.

Без векших роздумованьох нашло би ше и други валалски проблеми хтори остатнї роки прави валалска и општинска власц, так же у Керестуре прави шора наруби и розєда Керестурцох. Гражданє Керестура без одкладаня муша превжац мири же би ше о наведзених и других керестурских проблемох почало отворено бешедовац, цо, озда, будзе перши крочай ґу їх ришованю. Збори гражданох можу буц, у постояцих условийох, добра драга за тоту роботу.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.