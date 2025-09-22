МанифестациїМладиРутенпресТексти

„Дньовкаˮ розписала фото-конкурс, отворена и приява за участвованє

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 16 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди тогорочней Мултимедиялней манифестациї младих „Дньовка”, тих дньох розписани конкурс за найлєпшу авторску фотоґрафию на тему „Гедонизем”, a мож ше приявиц и за участвованє на манифестациї.

Орґанизторе манифестациї, млади зоз Здруженя „Пакт Рутенорум”, поволую шицких, без огляду на роки старосци, котри ше аматерски лєбо професийно занїмаю з фотоґрафованьом, же би на ориґинални способ приказали цо за нїх представя гедонизем.

Єдна особа може послац найвецей три фотоґрафиї, з особнима податками  на е-адресу pactruthenorum.foto@gmail.com.

Попри конкурсу, отворена и приява за учашнїкох хтори ше можу приявиц прейґ дружтвених мрежох Pact Ruthenorum, або прейґ їх мейла.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Порушана инициятива за сотруднїцтво

На дюрдьовским Кирбаю и кнїжки „Руского слова”

ОЗОН МЕДИА: Паулина Рац преславела 104. родзени дзень

ХТВ: Осиф Костелник – Поета родного краю

Будзе вибор за Мис Рускинї, Русинки, Лемкинї