До Болгарскей одпутовали два нашо културно-уметнїцки дружтва

НЕСЕБАР (БОЛГАРСКА) – Члени Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко зоз Дюрдьова и членїци Културно-уметнїцкого дружтва Жатва зоз Коцура, вчера, стреду 30. юлия, на 18 годзин одпутовали на заєднїци наступ до Болгарскей.

Тоти нашо два КУД-и буду участвовац на Фестивалу Ancient City у Несебaру, и представя Руснацох Републики Сербиї зоз танцами у руских святочних шматох и зоз рускима шпиванками. Перши наступ будзе на пияток, 1. авґуста опрез Културного дому Святи Власт у Несебaру.

Драгу предводза Борис Балїнт и Владимир Балїнт, члени Управного одобру КУД Тарас Шевченко, котри орґанизатор тей драги и наступу на болґарским фестивалу.