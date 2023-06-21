До Дунаю ше виляло 35 тони сировей нафти, купанє забранєне

НОВИ САД – Як ше виляла нафта на главним цеку Дунаю, зоз швидку заєднїцку акцию Явних водопривредних подприємствох „Води Войводини” и „Сербияводи” почала санация и шицки други потребни процедури же би ше цо скорей зопарло заґадзенє, ширенє нафтней шпляхи и шицки чкодлїви пошлїдки, гварене у сообщеню ЯВП „Сербияводи”.

Пондзелок, 19. юния, виляла ше нафта зоз ладї на главним цеку Дунаю при Челареве. Спрам капетанового звиту, слово о ладї хтора реґистрована у Болгарскей, а виляло ше 35 тони погонского горива.

Городске желєнїдло у Новим Садзе строго забранєло купанє на новосадскей плажи Штранд, пре нїзки температури води, як и пре високи уровень рики, алє и пре нафтну шпляху, хтора ше зявела 19. юния.

Руководитель служби за защиту води у ЯВП „Води Войводини” Йован Виґнєвич виявел же служби провадза цек и швидкосц ширеня тей шпляхи, а фахово служби Сербияводох ширя мрежу и так пробую зняц поверхове пасмо нафти и препущиц остаток чистей води, а тоту часц нафти би ше одложело на одредзене место. Тото подприємство утвердзело же за тераз вилїванє нафти нє дїйствовало на рошлїнски и животиньски швет Дунаю.

Спрам резултатох Аґенциї за защиту животного стредку, хтора анализовала воду з Дунаю на месце дзе ше виляла нафта у Челареве у хвильки кед вжата вода за випитованє нє обачена пременка фарби и паху води. На месце нїжей од вилїваня при Сримскей Каменїци обачени пах на поверхносци води. Достати вредносци общих физично-хемийних параметрох на анализованей води одвитовали предписаним гранїчним вредносцом за I и II класу квалитету поверхових водох, сообщело Министерство защити животного стредку.