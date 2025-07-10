До Ґимназиї уписани 70 школяре

ШИД – До Ґимназиї „Сава Шуманович“, як за Рутенпрес гварела директорка Нада Хромиш Аничич, до першей класи у новим школским року уписани три оддзелєня зоз вкупно 70 школярами, два оддзелєня общого напряму и єдно оддзелєнє економского напряму до хторого уписани 28 школяре.

У Технїчней школи „Никола Тесла” на розполаганю були 84 места на штирох напрямох штирирочного и тророчного образованя.

Пополнєти напрями за штирирочна напрям електротехнїчара рахункарох, за тророчни напрями шлосер-заварйовач и механїчар моторних превозкох, а остало ище осем места на напряме за тарґовцох.