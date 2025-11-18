До Коцура принєшени вельки три боди

БАЙМОК – Фодбалски клуб „Искра” одбавел внєдзелю, 16. новембра, у Баймоку штернасте першенствене стретнуце ВФЛ Сивер процив екипи ФК „Раднички 1905” и зазначел важну побиду зоз резултатом 0:1.

Побиднїцки ґол за екипу Искри дал Оґнєн Салонтаи.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Ненад Петкович, Лазар Милованович, Марко Неделькович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич, Оґнєн Салонтаи, Боривой Цветкович, Алекса Дорокхази и Давид Гарди.

До бависка вошли Зоран Сердар, Павле Човс и Димитриє Ґрубачич, а на лавочки ище були Мариян Малацко, Лука Дорокхази, Василиє Дукич и Саша Загорянски.

У шлїдуюцим 15. а тиж и остатнїм першенственим колу ВФЛ Сивер у тей полусезони, екипа Искри будзе бавиц на нєдзелю, 23. новембра, у Коцуре процив екипи ФК „Будучносц” зоз Младенова. Стретнуце почнє на 13 годзин.