До Музичней школи ше уписали 14 школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – До Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули, односно єй оддзелєня у Руским Керестуре, у новим школским року до першей класи уписали ше 14 школяре. Найвекше интересованє традицийно, и того року, пановало за клавиром, на хтори ше уписали єденацецеро школяре, двойо школяре вибрали гармонику, док ше єден школяр опредзелєл за тамбуру.

Од 1. по 6. класу Музичней школи, у Керестуре, єст уписане вкупно 43 школяре, а число з рока на рок приблїжно єднаке. И наставнїки при хторих школяре маю индивидуалну наставу ше нє меняли, та наставнїкове Мирко Преґун и Мирон Сивч тримаю наставу зоз клавиру, при наставнїкови Сивчови школяре уча грац на гармоники, наставнїца Геленка Гарвильчак трима годзини тамбури, док за теорийну часц музики, солфедьо, задлужени наставнїк Ладислав Тамаши з Лалитю.

Попри рижних наступох и змаганьох хтори школяре тей школи витворюю каждого року, интересантне визначиц же у прешлим школским року Музична школа витворела рекордне число наградох хтори школяре принєсли зоз рижних реґионалних и републичних змаганьох. На змаганьох през рок участвовали 27 школяре, а освоєни вкупно 64 награди, односно, 47 перши места, 13 други и 4 треци места.