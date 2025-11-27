РутенпресСпортТексти

До нєдзелї ше мож приявиц на Жимски турнир у малим фодбалу

автор Д. Барна
автор Д. Барна 15 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” орґанизує III Жимски ноцни турнир у малим фодбалу, хтори почнє 1. децембра 2025. року у Руским Керестуре у Спортскей гали.

Сениоре: на турнире ше будзе бавиц по формату 4 + 1, а у екипи можу буц приявени найвецей 10 бавяче.

Котизация будзе 14 тисячи динари по екипи, а годни ше приявиц найвецей 20.

Ветеранє (35 + роки): на турнире ше будзе бавиц по формату 5 + 1, а у екипи можу буц найвецей 12 бавяче.

Котизация будзе 8 тисячи динари по екипи, а за пионирох нє будзе котизациї.

Наградни фонд Жимского ноцного турнира сениором розподзелєни так: побиднїк турнира достанє 200 тисячи динари, другопласовани 50 тисячи динари, а трецопласована екипа достанє 20 тисячи динари.

Кед слово о ветеранох, наградни фонд розподзелєни так: побиднїк турнира достанє 30 тисячи динари, другопласовани 20 тисячи динари, а трецопласована екипа достанє 10 тисячи динари.

Приявиц ше на турнир мож по 30. новембер 2025. року.

Шицки информациї мож достац на числа телефонох: 065/512-02-38 Желько Орос и 065/535-18-78 Михайло Хома.

Орґанизатор III Жимского ноцного турнира у малим фодбалу ФК „Русин”.

