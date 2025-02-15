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До пондзелку городски автобуси буду исц як внєдзелю

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 10 Опатрене

НОВИ САД – З нагоди швета Дня державносци Републики Сербиї, паркиранє у Новим Садзе ше нє будзе наплацовац од соботи 15. фебруара по пондзелок 17. фебруар, сообщене зоз Явного комуналного подприємства „Паркинґ сервис”.

Зоз порядним наплацованьом паркираня предлужи ше на вовторок, 18. фебруара.

Новосадски городски автобуси буду вожиц по нєдзельовим розпорядку воженя 15, 16. и 17. фебруара.

Дежурни места за предаванє, 17. фебруара од 8 по 15 годзин, буду киоск при Футоґским пияцу и Нсмарт центер на Автобусней станїци.

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