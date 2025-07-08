До рускей ґимназиї розподзелєни седмеро школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – До Штреднєй школи „Петро Кузмяк” спрам лїстини жаданьох розподзелєни седмеро школяре до руского оддзелєня ґимназиї, тройо до сербского оддзелєня и 28 до оддзелєня туристично-готелиєрски технїчар.

Вчера и нєшка, 7. и 8. юлия, тирва упис розподзелєних школярох, а мож ше уписац особнє у школи, лєбо електронски.

До рускей ґимназиї приявели ше лєм школяре з керестурскей школи, а до других двох оддзелєньох з околних општинох.

По числу розподзелєних школярох у трох оддзелєньох керестурскей школи оставаю и шлєбодни места, до руского оддзелєня ґимназиї остава 21 шлєбодне место, у сербским 25, а у туристичним єст максималне число школярох. Минималне число за єдно оддзелєнє 15 школяре, та Школа будзе писац вимогу до Министерства просвити же би ше формовало нєподполни оддзелєня.

Од вчера, 7. юлия, почал упис и до дому школярох, а будзе тирвац по 18. юлий. Мож ше тиж уписац особнє, або електронски.