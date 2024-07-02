До рускей ґимназиї розпоредзени 10 школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – До Штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” после виполньованя жаданьох розпоредзени 10 школяре до оддзелєня з руским наставним язиком, 14 до оддзелєня на сербским наставним язику и максималне число – 28 школярох до напряму туристично-готелиєрски технїчар – обявене на сайту Министерства просвити.

Упис по календаре предвидзени од 2. юлия, кед почина и приявйованє за упис котри електронски будзе тирвац по 6. юлий, а нєпоштредно у школох 2. и 3. юлия. Тиж так нєшка 2. юлия почнє и упис до Домох школярох, та и до интернату у керестурскей школи.

У керестурскей штреднєй школи так ище остава 18 шлєбодни места у руским и 14 у сербским оддзелєню ґимназиї, док у тиристичним напряму шицки места пополнєти.

По уписней процедури подношенє приявох за други уписни круг до школох дзе остало шлєбодни места, будзе 4. юлия.