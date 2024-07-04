До рускей ґимназиї уписани 10 школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – До Штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” 2. и 3. юлия, нєпоштредно у Школи, уписани шицки пред тим розпоредзени школяре до трох оддзелєньох. До ґимназиї до оддзелєня з руским наставним язиком уписани 10 школяре, 14 до оддзелєня на сербским наставним язику и максималне число – 28 школярох до напряму туристично-готелиєрски технїчар.

Гоч електронски упис тирва по 6. юлий, до керестурскей школи ше уписали шицки школяре розпоредзени у першим уписним кругу. Понеже у керестурскей Школи остава 18 шлєбодни места у руским и 14 у сербским оддзелєню ґимназиї, ту ше евентуално мож уписац у другим уписним кругу за котри ше мож приявиц нєшка 4. юлия.

Од 2. юлия почал и упис до Домох школярох, та и до интернату у керестурскей Школи, и будзе тирвац по 12. юлий.