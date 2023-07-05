ОбразованєРутенпресТексти

До руского оддзелєня ґимназиї уписани 10 школяре

автор М. Афич
автор М. Афич 93 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як и у шицких штреднїх школох у Сербиї 3. и 4. юлия бул нєпоштредни упис, а електронски тирва до конца того тижня, так и у Штреднєй школи „Петро Кузмяк”, до хторей ше уписали 10 школяре до руского оддзелєня ґимназиї, 12 до оддзелєня зоз сербским наставним язиком. На напрям  туристично-готелиєрски технїчар розподзелєни 30 школяре, велька векшина ше нєпоштредно и уписала, а конєчне число уписаних ше будзе знац док прейдзе и електронски упис.

Шлєбодни места спрам того остало у обидвох ґимназийских оддзелєньох, у туристичним розподзелєне максималне число школярох, а други уписни термин нєшка.

Паралелно з нєпоштредним уписом до школох, 3. юлия почал и упис до домох школярох и будзе тирвац по 14. юлий. У доме школярох керестурскей школи капацитет 70 места, а уж ше уписали даєдни будуци школяре першей класи.

Цо ше дотика других осмакох зоз Школи „Петро Кузмяк”, од 36-ерих кельо закончели осму класу, попри до ґимназиї, велї ше уписали до медицинских школох, потим до технїчней школи у Кули, за вожачох до Червинки итд., док двойо школяре нє жадаю предлужиц школованє.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Покраїна дала позитивне думанє на руске оддзелєнє у...

Означени Дзень борца

На соботу акция вичисцованя базену

Коло базену буду поставени ище 7 столи и...

Молебен до Богородици нєпреривней помоци