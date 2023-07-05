До руского оддзелєня ґимназиї уписани 10 школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як и у шицких штреднїх школох у Сербиї 3. и 4. юлия бул нєпоштредни упис, а електронски тирва до конца того тижня, так и у Штреднєй школи „Петро Кузмяк”, до хторей ше уписали 10 школяре до руского оддзелєня ґимназиї, 12 до оддзелєня зоз сербским наставним язиком. На напрям туристично-готелиєрски технїчар розподзелєни 30 школяре, велька векшина ше нєпоштредно и уписала, а конєчне число уписаних ше будзе знац док прейдзе и електронски упис.

Шлєбодни места спрам того остало у обидвох ґимназийских оддзелєньох, у туристичним розподзелєне максималне число школярох, а други уписни термин нєшка.

Паралелно з нєпоштредним уписом до школох, 3. юлия почал и упис до домох школярох и будзе тирвац по 14. юлий. У доме школярох керестурскей школи капацитет 70 места, а уж ше уписали даєдни будуци школяре першей класи.

Цо ше дотика других осмакох зоз Школи „Петро Кузмяк”, од 36-ерих кельо закончели осму класу, попри до ґимназиї, велї ше уписали до медицинских школох, потим до технїчней школи у Кули, за вожачох до Червинки итд., док двойо школяре нє жадаю предлужиц школованє.