До школи ше будзе ходзиц у двох зменох

ЖАБЕЛЬ – У Штреднєй школи ,,22. октобер” у Жаблю од ютре, 20. новембра, будзе ше ходзиц у двох зменох.

Обєкт хтори ше находзи у Улїчки Святого Миколая 44 ше завера прето же го загрожує будинок старого млїна. Пре безпечносц школярох и шицких занятих, у школи ше дочасово будзе робиц у двох зменох.

Настава будзе орґанизована у главним будинку Штреднєй школи у Улїчки Николи Тесли 78.

Дополадньова змена будзе починац на 7:30 годзин, а будзе тирвац по 13:25 годзин. Пополадньова змена будзе починац од 13:30 годзин и будзе тирвац по 19:25 годзин.

Школяром хтори жию у Ґосподїнцох будзе орґанизовани превоз за одход дому.