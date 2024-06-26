До Водици по духовне окрипенє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вовторок, 25. юния, на треци дзень Сошествия Св. Духа – Русадльох, на Завитни дзень вирни углавним зоз коцурскей парохиї Успения Пресвятей Богородици и Савиного Села, алє и зоз Кули и зоз Сримскей Митровици отримали свой завит дати Мариї Водицовей и Господу Богу же би охранєли плоди на польох од бурї, каменца и витру.

Службу служел парох коцурски о Владислав Рац, док керестурски парох о. Владислав Варґа и о. Михайло Шанта лєдво постарчели висповедац вельке число вирних котри приступели тей св. Тайни.

После служби и вирни и свящнїки зоз процесию обишли церквочку зоз читаньом Евангелийох и на концу ше помодлєли при пещери.

Богати духовни живот у Водици нє лєм же вирним дава нагоду, алє указує и потребу, присц до того нашого святилїща по духовне окрипенє.