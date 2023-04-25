Добре бависко процив сушедного Крущичу

РУСКИ КЕРЕСТУР – И фодбалере Русину младшей катеґориї предлужую зоз добрим бависком, та всоботу, 22. априла, одбавели три стретнуца у своєй Розвойней лиґи процив сушедного Крущичу, дзе наступели дзеци возросту од 1. по 6. класу основней школи.

Перше наступели наймладши когуцики, дзеци 1. и 2. класи основней школи, хтори од сушедного Крущичу страцели з резултатом 4:2. По єден ґол за свой тим дали Андрей Надь и Тони Сивч, а окрем нїх наступели и – Давид Еделински, Алек Малацко, Лука Тасич, Филип Бурчан, Михайло Шомодї, Страхиня Кршич и Лука Зелич. Тренер Деян Йолич.

Потим наступели дзеци возросту 3. и 4. класи, хтори екипу Крущичу победзели зоз 5:1. У тим составе наступели – Давид Колошняї, Тони Надь, Даниєл Фейди, Иван Надь, Кристофер Дудаш, Йован Бошкович, Давид Гарди, Кристиян Чонка, Стивен Банич, Тони Колошняї, Николина Гарди, Клара Блаґоєвич и Йован Цвиєтичанин. Тренер Зденко Шомодї.

Найстарша екипа була составена зоз дзецох 4, 5. и 6. класи основней школи, хтори и попри тим же през цале змаганє трацели од своїх парнякох, у остатнєй минути, зоз ґолом Николи Планчака, заш лєм однєсли побиду зоз 8:7.

У тим составе наступели – Андрей Виславски, Алексей Виславски, Ерик Русковски, Никола Планчак, Марко Илич, Єлисей Пап, Марко Драґутинович, Тони Орос и Патрик Варґа. Тренер Зденко Шомодї.

Окремну похвалу заслужує предсидатель Клубу Русин, Тихомир Медич, хтори судзел шицки три змаганя процив Крущичу.

Исти екипи Розвойней лиґи того викенду одходза до Бачкого Брестовцу дзе одбавя процив домашнього клубу БСК Бачки Брестовец.