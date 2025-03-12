Розпорядок акцийох добродзечного даваня креви

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз орґанизациї Червеного крижу Кула и Заводу за трансфузию креви Войводини обвисцую гражданох же у 2025. року буду орґанизовани вецей акциї добродзечного даваня креви у општини Кула.

Спрам розпорядку,

у Руским Керестуре шлїдуюци акциї буду – 24. мая, потим 23. авґуста и 22. новембра,

у Кули буду – 17. марца, 17. юния, 17. септембра и 18. децембра,

у Червинки – 31. марца, 30. юния, 30. септембра и 29. децембра,

у Сивцу гражданє крев годни дац – 17. априла, 15. юлия и 20. октобра.

Даватель креви може буц кажда здрава, одроснута особа, старосци од 18 по 65 роки, при хторей ше зоз лїкарским препатрунком и преверйованьом кревовей слики, односно ступню гемоґлобину, утвердзи же даванє креви нє загрожи анї ю анї особу хторей би ше тоту крев дало.