Будзе акция добродзечного даваня креви

ДЮРДЬОВ – У просторийох Месней заєднїци Дюрдьов на стреду, 23. априла будзе орґанизоване добродзечне даванє креви.

Просториї буду отворени од 8 по 10:30 годин, а орґанизаторе поволую шицких хтори у можлївосци же би пришли и потримали тоту акцию.