Будзе акция добродзечного даваня креви

ДЮРДЬОВ – У просторийох Месней заєднїци Дюрдьов на стреду, 23. априла будзе орґанизоване добродзечне даванє креви.
Просториї буду отворени од 8 по 10:30 годин, а орґанизаторе поволую шицких хтори у можлївосци же би пришли и потримали тоту акцию.
НОВИНСКО-ВИДАВАТЕЛЬНА УСТАНОВА РУСКЕ СЛОВО
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA RUSKE SLOVO
NEWSPAPER PUBLISHING INSTITUTION RUSKE SLOVO
ДЮРДЬОВ – У просторийох Месней заєднїци Дюрдьов на стреду, 23. априла будзе орґанизоване добродзечне даванє креви.
Просториї буду отворени од 8 по 10:30 годин, а орґанизаторе поволую шицких хтори у можлївосци же би пришли и потримали тоту акцию.