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Ютре годно добродзечнє дац крев

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 12 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У просторийох Месней заєднїци Дюрдьов на стреду, 23. априла будзе орґанизоване добродзечне даванє креви.

Просториї буду отворени од 8 по 10:30 годин, а орґанизаторе поволую шицких хтори у можлївосци же би пришли и потримали тоту акцию.

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