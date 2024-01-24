Доц. др Александер Мудри достал награду CERM 2023 за найлєпшу докторску дисертацию

НОВИ САД – Доц. др Александер Мудри зоз Оддзелєня за русинистику Филозофского факултета у Новим Садзе достал награду за найлєпшу докторску дисертацию на тему у вязи зоз националнима меншинами, дознаваме зоз Оддзелєня за русинистику.

Награда CERM 2023 хтору додзелює орґанизация Центер за виглєдованя меншинох (Center for Research on Minorities) додзелєна за докторску дисертацию Терминолоґия у вязи зоз хованьом домашнїх животиньох у язику войводянских Руснацох (коґнитивно-линґвистични аспект).

Центер за виглєдованя меншинох (CERM) часц Универзитету Инсубриа у Италиї.

Окрем припознаня за найлєпшу докторску дисертацию, награда ше состої зоз публикованя дисертациї по анґлийски у рамикох сериї Quaderni (https://www. ledizioni.it/en/collane/467-2/quaderni-del-cerm/), гвари ше у сообщеню Оддзелєня за русинистику.

На конкурс хтори бул отворени прешлого, 2023. року, могли ше приявиц кандидати зоз дисертациями на рижнородни теми у вязи зоз меншинскима заєднїцами, хтори одбранєли 2023. року.