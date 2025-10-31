Дочасово добри упечаток

У нєшкайшим чаше, кед финансийна стабилносц виволанє за шицких, окреме на вдереню и меншински заєднїци котри ше боря як обезпечиц средства, чи за порядну дїялносц, чи за манифестациї и други збуваня котри орґанизую, та аж и як ше остарац о маєтку. На концу кед глїбше анализуєме цо ше случує коло нас, ситуация нїяк нє идеална. Проєктне финансованє би требало буц правдиве и ровноправне, часто то нє так.

Шицки цо сцу дацо поробиц муша дзешка конкуровац, написац проєкт, а питанє чи праве їх проєкт будзе препознати як добри, и чи буду опредзелєни пенєжи за нїх. З таким способом финансованя, часто приходзиме до ситуацийох же за даяки динар треба пойсц модлїц, толковац же прецо то важне.

Попри тим, траци ше и час, конкурси ше углавним розписую у першим кварталу рока, нєт зоз чого почац реализацию, потим пе чека резултати, виплацованє, та правданє потрошеного. Ґу тому ше може случиц и же средства нє буду одобрени, и вец наисце нє знац на хтори дзвери дуркац, и цо робиц.

Най здогаднєме подобна ситуация ше одбула и зоз будинком Дома култури Руски Керестур, уж вецей як рок, од авґуста прешлого року велька сала и бина були заварти и забранєни за хаснованє. Заварти за проби и активносци аматерох и заварти за публику. Будинок котри направени 60-тих рокох прешлого вику, потим є преправяни и доправяни. През децениї до його отримованя укладане, алє по шицким же требало вецей. Нєдавно заменєни нови облаки, уведзене зогриванє на ґаз.

Закрице премакало, гваря роками, цо мож заключиц и зоз древеней конструкциї, чийо часци озбильно позагнївани. Снователь Дома култури Општина Кула, зоз локалного буджету нє опредзелєни средства за оправку, потим конкуровали на конкурс покраїнского секретарияту, та проєкт нє прешол. Обгрунтованє було же до того обєкту уж укладане остатнї роки. Теди ше озбильно застарали руководзаци иституцийох котри ше находза под тим закрицом, зоз вельку упартосцу толковали и модлєли чолних людзох у Покраїни же би их порозумели. Конєчно, средства обезпечени позарядово зоз ребалансом буджету, после вецей як рока.

Якош, здобува ше упечаток же ше роками укладало до того цо видно з вонка. Дружтво и обставини нєшкайшого часу нам указую же важне охабиц добри упечаток, як мац добру основу, нукашньосц, тото цо нє видно на перши попатрунок. Тераз, кед ше зоз роботами розпочало, явносц дознала и же то лєм дочасове ришенє, же вшелїяк би реконструовац цали будинок, насампредз цале закрице, а чи будзе средства, дзеки и порозуменя за таки инвестициї, чи знова нє будзе проблем же нєдавно укладане, уж лєм час укаже.