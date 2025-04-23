Дочек бициґлистох у Вербаше

ВЕРБАС – У центру Вербасу на Площи Николи Пашича пондзелок вечар Глас студентох Вербас и Матуранти у блокади зоз вербаскей Ґимназиї орґанизовали дочек бициґлистох котри були у Стразбуру.

Вельке число жительох Вербасу, алє и околних местох, ше позберало же би привитало и поздравело бициґлистох зоз Вербасу, алє и других школярох, студентох и согражданох котри пешо прешли Сербию у числених орґанизованих протестних шейтаньох.

Зоз пригодну програму привитани и зоз гласнима аплаузами и овациями поздравени Алекса Пейович, Радован Сератлич и Деян Секе, котри присутним подзековали на дочеку и потримовки.

З тей нагоди пар слова гварели и адвокат Небойша Михайлович, з Медицинского факултету у Новим Саду проф. др Драґана Теґелтия и проф. др Илия Срданович, як и студенти зоз Филозофского факултету и школяре вербаскей Ґимназиї.

На концу шицким котри участвовали у протестних шейтаньох додзелєни символични медалї, як знак подзековносци.