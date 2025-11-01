Дочекани студенти и гражданє у Новим Садзе

НОВИ САД – Новосадянє вчера, 31. октобра, дочекали тисячи студентох и гражданох хтори з вецей городох рушели до Нового Саду на комеморативни сход.

До Нового Саду пешо ишли студенти зоз Нового Пазару, Беоґраду, Суботици, Вершцу, Зренянину, Руми и Бачкей Паланки, а на бициґлох рушели студенти зоз Нишу, Бачкей Паланки и Беорґаду.

Студентом ше на їх драги приключели гражданє з местох през хтори преходзели, та так у колони було гражданох зоз Руского Керестура, Коцура, Кули, Вербасу, Дюрдьова, Ґосподїнцох, Зомбора, Сримскей Митровици, Индїї и велїх других местох.

Дочек студентох бул на крижаню Булевара ошлєбодзеня и Улїци Народного фронта, дзе су дочекани и поздравени зоз огньометом и велькима овациями.