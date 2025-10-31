Дочекани студенти и штредньошколци зоз Банату

ЖАБЕЛЬ – Вецей як двасто студентох и штредньошколцох зоз местох у Банату и войни ветеранє, вчера, штварток 30. октобра коло 19 годзин дочекани опрез будинка Општини Жабель.

Вони пришли пешо, а на драги су до Нового Саду дзе ше, на соботу 1. новембра отрима комемортивни сход и здогадованє на траґедию кед у тим варошу спадла стреха на гайзибанскей станїци.

Дочекали их гражданє зоз општинских местох котри за нїх порихтали воду, єдзенє и медицинску помоц, як и ноцнїк у приватних обисцох.

Нєшка, 31. октобра на 11:30 годзин ше их випровадзи опрез будинка Општини Жабель, и пешо преслужа драгу до Нового Саду.

Тиж нєшка, од 11:52 по 12:08 минути будзе блокирана часц главней драги у Жаблю, медзи будинком Општини и основну школу. Блокада будзе тирвац 16 минути, за 16 особи котри страцели живот 1. новембер 2024. року.