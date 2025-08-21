Нова опрема за огньогасцох

КОЦУР – Дзекуюци финансийней помоци Покраїнскей влади, Покраїнского секретарията за польопривреду, водопривреду и лєсарство, як и фаховей потримовки Огньогасного союзу Войводини, Добродзечне огньогасне дружтво Коцур купело потребну огньогасну опрему у вредносци 850.000 динари

Саша Тодич командир Огньогасней єдинки ДОД Коцур гвари же им нова опрема оможлїви же би були ище ефикаснейши у гашеню огньох и же ше наздава же нє будзе вельо огнї и же опрему нє буду вельо хасновац.

Тодич гварел же того року у Коцуре було вецей огнї на отвореним, хтори ДОД успишно загашело и апелує же би ше нє палєло нїч анї на полю, анї у заградох и же сухе коровче треба або однєсц на валалске шмециско, або положиц до канти за шмеце. Тиж и совитовал же кед ше случи огень, треба наволац число 193 и вони вец такой виду на терен и загаша огень. Намагаю ше зоз огньогасну опрему цо лєпше, безпечно, защициц и маєток и людзох и природу, гварел Тодич.

Огньогасна єдинка ДОД Коцур ма 25 огньогасцох, хтори закончели потребну обуку, а нєодлуга, на єшень, будзе орґанизовна обука зоз хтору буду облапени шицки огньогасци у держави, хтори на тот завод буду обучени за гашенє вельких огньох у природи, яки зме мали того року у лєсовитих крайох.