ДОД Руски Керестур достало нову опрему

автор РТВ, Я. Винаї, фото: М. Афич
автор РТВ, Я. Винаї, фото: М. Афич

РУСКИ КЕРЕСТУР – До Добродзечного огньогасного дружтва з Руского Керестура тих дньох сцигла нова опрема за гашенє огня.

Прейґ конкурсу Покраїнского секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство, керестурске Добродзечне огньогасне дружтво достало рижнородну опрему вредносци 850 тисячи динари.

Михайло Рац, предсидатель ДОД, визначел же тераз достата наисце квалитетна опрема, квалитетни черева, а тиж достали и моторну пумпу котра будзе хасновита у позарядових ситуацийох алє и за чисценє нашого базену.

Керестурски огньогасци єдногласно поручели же им значна кажда часц новей опреми алє додали же ше наздаваю же ю нє буду вельо хасновац.

