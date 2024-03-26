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Додатни заробок ше зда пред шветами

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 64 Опатрене

Вочи найвекшому християнскому швету, Велькей ноци, внєдзелю, 17. марца, отримани ище єден традицийни Вельконоцни вашар,  хтори бул того року, пре красну хвилю, окреме нащивени

У велькей виронаучней сали, у Руским Керестуре, коло 20-еро викладаче, як домашнї так и зоз Кули, Коцура, Вербасу, та Нового Саду, понукли свойо автентични ручни виробки зоз мотивами наиходзацого швета. На столїкох могло видзиц рижни вельконоцни прикраски, уметнїцки цифровани писанки и аранжмани з нїх, домашнї колачи, резанки, пасочки, козметику, та и кнїжки НВУ„Руске словоˮ, а шицко тото могло купиц по вигодних ценох.

– Цифровац писанки зме  почали  дас пред дзешец роками. З початку зме их нє предавали, алє зме познєйше уж тельо мали вицифровани же зме мали и на предай – приповеда Тереза Варґова, хтора писанки предава вєдно зоз свою бочну сушеду Гелену Иличову. Обидва наглашую же їх приятельство тирва уж полни трицец роки, понеже су и бочни сушеди, та, як у франти гварели, док ше дружа и пию кафу, правя и прекрасни ручни виробки з хторих познєйше, кельо-тельо, допринєшу и хижному буджету.

– Же бизме нє лєм шедзели и приповедали, надумали зме цошка  робиц и з руками, та зме почали правиц писанки. То робиме баржей за свою душу, а добре же их мож и предац. Алє, така робота ше нє виплаци – гвари Тереза.

– Нє мож з того барз заробиц, бо одбера вельо часу, а вельо и материялу треба потрошиц. Єден час зме и геклали, медзитим, и то ше нє виплаци. Вишивки людзе нє барз купую. То лєм любов ґу ручней роботи, гоби и друженє. Понеже чежко найсц вайца зоз качки, а вони найлєпши за цифрованє, а гуши драги, вельки и чежки за роботу, надумали зме же писанки будземе правиц зоз курових вайцох хтори кажди дзень хаснуєме. Шкарупину нє руцаме, алє ше кажде вайцо видує, та нам то и  найекономичнєйше, а и найкрасше випатра – прешвечує нас Тереза.

– Вайца зме перше почали прикрашовац зоз цирконами, потим зме робели квилинґ технїку, то технїка по хторей ше намотани ценки паперово пантлїки лїпя на писанки, тиж и технїку лїпеня салветох на писанки, а нєдавно зме до нашого асортиману уруцели и дзиркасти писанки хтори и найвецей преходза. Цени ше рушаю од 150 по 500 динари, у зависносци од технїки з хтору робене вайцо и од велькосци аранжману – надовязує ше Гелена Иличова.

Домашнї пасочки, галушочки, гнєцени колачи, та писанки, а по вигодних ценох, од 150 по 500 динари, могло купиц и на столїку обок, при Серафини Радванї з Коцура, хтора уж штири роки поряднє приходзи до Керестура и на Вельконоцни и на Крачунски вашар.

– Задовольна сом кельо було людзох и кельо сом попредала, а тото цо ми останє, предавам и дома. Шицко сама робим. Тото цо понукам то шицко домашнї продукти, вельо квалитетнєйши и здравши як тоти з дутяну, я то любим робиц и мило ми кед видзим же и други то ценя – гвари Серафина.

Прекрасни древени кошарочки, вайца, шкатулки, заячки, ножки-полїчки за вайца, хижки, подрозумює ше, з вельконоцнима мотивами, од 450 по 1500 динари, могло купиц и при Санї Мажар. Саня штири роки предава свойо предмети зоз древа, хтори роби зоз декупаж технїку. Керестурцом є добре позната, понеже свою робу виклада на рижних манифестацийох, а велї од нєй купую и прейґ дружтвених мрежох.

– Задовольна сом кельо ше попредало, того року було наисце досц людзох. Занята сом, та ми то гоби и додатни заробок. Виплаци ше, алє єст вельо и укладаня – од друкованя, фарбох, репроматериялу…Велї ствари робим одразу, та нє можем точно преценїц кельо ми часу треба же бим направела дацо, алє поведзме же ми годзину треба за даяку шкатулку. Робим и други мотиви, та людзе купую и за други нагоди як цо то родзени днї, кресцини и рижни други важни датуми – гвари вона.

Першираз на Вельконоцним вашаре свойо прекрасни аранжмани предавала и Корнелия Йованович зоз Кули. Вона занята у оводи як воспитачка, та єй правенє аранжманох тиж гоби, а почала их правиц и предавац нєдавно.

– Свойо роботи сом перше почала класц до Фейсбук ґрупи Руски Керестур, у хторей людзе коментаровали же ше им барз пачи тото цо робим, и предложели ми же бим пришла на вашар, та сом так за ньго и дознала. Цени за мойо декорациї ше рушаю од 800 динари по 1800, у зависносци од велькосци и од того кельо часу, материялу и труду до нїх уложене. Задовольна сом барз кельо людзе купую, а плануєм присц и на Крачунски вашар – задовольно гвари Корнелия.

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