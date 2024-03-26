Додатни заробок ше зда пред шветами

Вочи найвекшому християнскому швету, Велькей ноци, внєдзелю, 17. марца, отримани ище єден традицийни Вельконоцни вашар, хтори бул того року, пре красну хвилю, окреме нащивени

У велькей виронаучней сали, у Руским Керестуре, коло 20-еро викладаче, як домашнї так и зоз Кули, Коцура, Вербасу, та Нового Саду, понукли свойо автентични ручни виробки зоз мотивами наиходзацого швета. На столїкох могло видзиц рижни вельконоцни прикраски, уметнїцки цифровани писанки и аранжмани з нїх, домашнї колачи, резанки, пасочки, козметику, та и кнїжки НВУ„Руске словоˮ, а шицко тото могло купиц по вигодних ценох.

– Цифровац писанки зме почали дас пред дзешец роками. З початку зме их нє предавали, алє зме познєйше уж тельо мали вицифровани же зме мали и на предай – приповеда Тереза Варґова, хтора писанки предава вєдно зоз свою бочну сушеду Гелену Иличову. Обидва наглашую же їх приятельство тирва уж полни трицец роки, понеже су и бочни сушеди, та, як у франти гварели, док ше дружа и пию кафу, правя и прекрасни ручни виробки з хторих познєйше, кельо-тельо, допринєшу и хижному буджету.

– Же бизме нє лєм шедзели и приповедали, надумали зме цошка робиц и з руками, та зме почали правиц писанки. То робиме баржей за свою душу, а добре же их мож и предац. Алє, така робота ше нє виплаци – гвари Тереза.

– Нє мож з того барз заробиц, бо одбера вельо часу, а вельо и материялу треба потрошиц. Єден час зме и геклали, медзитим, и то ше нє виплаци. Вишивки людзе нє барз купую. То лєм любов ґу ручней роботи, гоби и друженє. Понеже чежко найсц вайца зоз качки, а вони найлєпши за цифрованє, а гуши драги, вельки и чежки за роботу, надумали зме же писанки будземе правиц зоз курових вайцох хтори кажди дзень хаснуєме. Шкарупину нє руцаме, алє ше кажде вайцо видує, та нам то и найекономичнєйше, а и найкрасше випатра – прешвечує нас Тереза.

– Вайца зме перше почали прикрашовац зоз цирконами, потим зме робели квилинґ технїку, то технїка по хторей ше намотани ценки паперово пантлїки лїпя на писанки, тиж и технїку лїпеня салветох на писанки, а нєдавно зме до нашого асортиману уруцели и дзиркасти писанки хтори и найвецей преходза. Цени ше рушаю од 150 по 500 динари, у зависносци од технїки з хтору робене вайцо и од велькосци аранжману – надовязує ше Гелена Иличова.

Домашнї пасочки, галушочки, гнєцени колачи, та писанки, а по вигодних ценох, од 150 по 500 динари, могло купиц и на столїку обок, при Серафини Радванї з Коцура, хтора уж штири роки поряднє приходзи до Керестура и на Вельконоцни и на Крачунски вашар.

– Задовольна сом кельо було людзох и кельо сом попредала, а тото цо ми останє, предавам и дома. Шицко сама робим. Тото цо понукам то шицко домашнї продукти, вельо квалитетнєйши и здравши як тоти з дутяну, я то любим робиц и мило ми кед видзим же и други то ценя – гвари Серафина.

Прекрасни древени кошарочки, вайца, шкатулки, заячки, ножки-полїчки за вайца, хижки, подрозумює ше, з вельконоцнима мотивами, од 450 по 1500 динари, могло купиц и при Санї Мажар. Саня штири роки предава свойо предмети зоз древа, хтори роби зоз декупаж технїку. Керестурцом є добре позната, понеже свою робу виклада на рижних манифестацийох, а велї од нєй купую и прейґ дружтвених мрежох.

– Задовольна сом кельо ше попредало, того року було наисце досц людзох. Занята сом, та ми то гоби и додатни заробок. Виплаци ше, алє єст вельо и укладаня – од друкованя, фарбох, репроматериялу…Велї ствари робим одразу, та нє можем точно преценїц кельо ми часу треба же бим направела дацо, алє поведзме же ми годзину треба за даяку шкатулку. Робим и други мотиви, та людзе купую и за други нагоди як цо то родзени днї, кресцини и рижни други важни датуми – гвари вона.

Першираз на Вельконоцним вашаре свойо прекрасни аранжмани предавала и Корнелия Йованович зоз Кули. Вона занята у оводи як воспитачка, та єй правенє аранжманох тиж гоби, а почала их правиц и предавац нєдавно.

– Свойо роботи сом перше почала класц до Фейсбук ґрупи Руски Керестур, у хторей людзе коментаровали же ше им барз пачи тото цо робим, и предложели ми же бим пришла на вашар, та сом так за ньго и дознала. Цени за мойо декорациї ше рушаю од 800 динари по 1800, у зависносци од велькосци и од того кельо часу, материялу и труду до нїх уложене. Задовольна сом барз кельо людзе купую, а плануєм присц и на Крачунски вашар – задовольно гвари Корнелия.