Додзелєни два Новемберски награди и три подзекованя

ШИД – Зоз шветочну схадзку Скупштини општини Шид и шветочну академию вчера, 10. новембер означени Дзень општини Шид и ошлєбодзеня општини у Першей шветовей войни.

У сали Културно образовного центра з тей шветочней нагоди бешедовали предсидатель СО Шид Дьордє Томич и предсидатель општини Зоран Семенович.

Додзелєни и два „Новемберски награди“,а достали их др Желько Файфрич, адвокат, хронїчар и писатель зоз Шиду и привреднїк Миленко Ґачич зоз Бачинцох.

Додзелєни и три Новемберски подзекованя, а достали их Министерство култури и Министерство защити животного штредку у Влади Републики Сербиї и Добродзечне огньогасне дружтво зоз Шиду хторе означує 100-рочнїцу иснованя.

У уметнїцкей часци програми наступела младша танєчна ґрупа СКУД „Святи Сава“ зоз Шиду як и оперска шпивачка, сопран Зорица Белич и пояц Люба Манасиєвич.

У цеку дня вчера найвисши представнїки локалней самоуправи и представнїки здруженьох положели венци на спомин плучу погинутим добровольцом сербского войска у Першей шветовей войни, хтора ше находи на будинку Музичней школи.