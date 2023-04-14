Додзелєни дзецински автошедзиска

ЖАБЕЛЬ – Родичом зоз териториї општини Жабель подзелєне коло шейдзешат дзецински автошедзиска и отримане им преподаванє як их треба правилно хасновац. Општина Жабель участвовала на конкурсу хтори розписала Аґенция за безпечносц транспорту Републики Сербиї.

На конкурсу могли участвовац родичи хтори перше дзецко достали прешлого року, под условийом же єден родитель ма авто у своєй власносци и ма место пребуваня на териториї општини Жабель найменєй два роки. Окрем того, од родичох ше обчековало и тото же би були присутни на едукациї.