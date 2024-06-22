Додзелєни контракти у обласци култури и вирских заєднїцох

НОВИ САД – У Покраїнскей влади вчера, 21. юния уручени контракти за финансованє активносцох вирских заєднїцох у Войводини и за проєкти з обласци защити културного нашлїдства и сучасней творчосци од значеня за културу и уметносц националних меншинох – националних заєднїцох у вкупней суми 276 милиони динари.

Средства за фестивали, манифестациї и подїї достали и Дом култури Руски Керестур, КПД Карпати, КУД Тарас Шевченко, КПД Док Нови Сад, Матка Дружтво Руснацох Нового Саду – Войводини, КУД Петро Кузмяк, Руска Матка, КПД Дюра Киш и КУД Жатва. У обласци видавательства средства достали Новинско-видавательна установа Руске слово, Дружтво за руски язик, литературу и културу, Новинарска асоцияция Руснацох и Союз Руснацох Українцох Сербиї.