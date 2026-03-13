Национални совитРутенпресТексти

Додзелєни контракти за финансованє националних совитох

автор М. Джуджар, фото: А. Отош
автор М. Джуджар, фото: А. Отош

НОВИ САД – Зоз буджету АП Войводини и того року видвоєни 90 милиони динари за софинансованє националних совитох, контракти о тим подписани стреду 11. марца у Покраїнскей влади, а спред Националного совиту Руснацох подписованю присуствовал предсидатель Стеван Самочета.

Контракти представнїком 17 националних совитох зоз шедзиском на териториї Автономней покраїни Войводини, медзи котрима и Национални совит рускей националей меншини, уручели подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу, и национални меншини – национални заєднїци Роберт Отот и предсидатель Скупштини АП Войводини Балинт Югас.

Средства котри опредзелєни националним совитом того року исти як и прешлого року, лєм же прешлого року на перши завод подзелєни 80 милиони динари, а потим ище 10 розподзелєни зоз ребалансом буджету, док того року такой подзелєни 90 милиони динари. Национални совит рускей националней меншини на тот завод достал 4,4 милиони динари.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На ютре премиєра представи „Кантата за Ленку и...

На подобовей роботнї участвовали и три школярки керестурскей...

Здогадованє на Мирослава Антича будзе ютре у Дунайским...

Нєшка на радию емисия Горизонти

Оформена Вибер ґрупа и апликация Телеґрам Дома здравя...