Додзелєни контракти за финансованє националних совитох

НОВИ САД – Зоз буджету АП Войводини и того року видвоєни 90 милиони динари за софинансованє националних совитох, контракти о тим подписани стреду 11. марца у Покраїнскей влади, а спред Националного совиту Руснацох подписованю присуствовал предсидатель Стеван Самочета.

Контракти представнїком 17 националних совитох зоз шедзиском на териториї Автономней покраїни Войводини, медзи котрима и Национални совит рускей националей меншини, уручели подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу, и национални меншини – национални заєднїци Роберт Отот и предсидатель Скупштини АП Войводини Балинт Югас.

Средства котри опредзелєни националним совитом того року исти як и прешлого року, лєм же прешлого року на перши завод подзелєни 80 милиони динари, а потим ище 10 розподзелєни зоз ребалансом буджету, док того року такой подзелєни 90 милиони динари. Национални совит рускей националней меншини на тот завод достал 4,4 милиони динари.