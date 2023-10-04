Додзелєни контракти за финансованє обнови вирских обєктох

НОВИ САД – У Покраїнскей влади у Новим Садзе, покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Драґана Милошевич, вовторок, 3. октобра уручела контракти представнїком вирских заєнїцох на териториї АП Войводини, наменєни за финансованє обнови вирских обєктох хтори очкодовани цеком тогорочних елементарних нєпогодох.

Вкупна сума средствох 101,7 милиони динари за санацию 69 очкодовани вирски обєкти.

За Грекокатолїцку Церкву, Епархию св. Николая хтору заступа владика кир Георгий Джуджар, видвоєни 6,4 милиони динари, а з нагоди додзельованя контрактох у Покраїнскей влади бул парох бачински о. Дарко Рац.

Парох о. Дарко гварел же добре же наша Церква достанє средства, бо су потреби пре вельку чкоду после нєпогоди, окреме у Бачинцох, за санацию закрица и ознова виробок звалєней куполи. Майстрове уж поєднани, бо их чежко достац и звичайно познєйше приходза, же би ше цо скорей санирало очкодованя, же би нє настали нови чкоди.

Помоц тиж наменєна и за, як гварене, будинок за потреби шестрох служебнїцох НДМ, за санацию закрица и фасади.