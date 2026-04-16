Додзелєни мандати кандидатом за одборнїкох, тройо зоз Руского Керестура

КУЛА – Виберанкова комисия општини Кула, на схадзки отриманей 13. априла, принєсла Ришенє о додзельованю мандатох кандидатом за одборнїкох Скупштини општини Кула. Ришенє принєшене на основи Звита о резултатох гласаня на локалних виберанкох хтори отримани 29. марца.

У будуцим зволаню локалного парламента буду заступени два виберанково лїстини, „Александар Вучич – Кула, наша фамелия” хтора будзе мац 19 одборнїкох и „Глас младих општини Кула” хтора будзе мац 18 одборнїкох.

Ришенє обявене на веб презентациї Републичней виберанковей комисиї и процив нього мож придац пригварку у чаше од 72 годзини.

Кед слово о одборнїкох зоз Руского Керестура, зоз лїстини „Александар Вучич – Кула, наша фамелия” у новим зволаню Скупштини општини Кула будзе участвовац технїчар друку Михайло Пашо, а зоз лїстини „Глас младих општини Кула” студентки Теодора Новакович и Ана-Мария Малацко.