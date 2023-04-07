Додзелєни награди найуспишнєйшим спортистом у општини Жабель

ДЮРДЬОВ – Спортиски союз општини Жабель додзелєл рочни награди найуспишнєйшим спортистом, спортским екипом, тренером, фаховцом и спортским роботнїком зоз териториї општини.

Награду за поєдинєчного найуспишнєйшого спортисту достали боксер Дьордє Савич зоз Чуроґу и боксерка Єлена Зекич зоз Жаблю, а найуспишнєйши спортисти зоз младшей катеґориї Урош Ґлиґорич зоз ОРК „1955” Жабель и Надя Рутонич зоз КБС „Тиґти 021” Жабель.

Найуспишнєйши спортски екипи то КБС „Тиґри о21” Жабель и Здруженє женох Жабель – пикадо, а награду за найуспишнєйшого тренера достала Антонина Смолян. За доприношенє у афирмациї спорту през роботу у спорту наградзени Милорад Краґуль, а награду за животне дїло достал Живко Андєлич зоз Чуроґу. Награду достали и орґанизаторе найлєпшей спортскей акциї, хтора зоз масовносцу и посцигнутим резултатом дава порив популаризациї спорту и здравю, а то акция ,,Турнир у малим фодбалу Чуроґ 2022”. Найуспишнєйше спортске здруженє то Здруженє „Спорт за шицких општини Жабель” – баскет секция.