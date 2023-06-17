Додзелєни припознаня з меном „Янко Олеярˮ и „Славка Сабадошˮ за 2023. рок

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дружтво за руски язик, литературу и културу, подружнїца Руски Керестур, у зборнїци будинка Замок, 16. юния додзелєло награди „Янко Олеярˮ и „Славка Сабадошˮ и придали дипломи школяром зоз Републичного змаганя з руского язика. Добитнїки припознаньох школяре Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмякˮ Руски Керестур. Додзельованю присуствовали родичи, учительки и наставанїци школярох.

Секретарка подружнїци Руски Керестур Мария Дорошки и Ирина Папуґа додзелєли награди слїдующим школяром: награду „Янко Олеяр” достала Мария Горняк, IV-1 класа Ґимназиї. Награду „Славка Сабадош” достали Стефан Арва зоз IVа и Лeонтинa Еделински з IVб класи, та Ребека Сабадош зоз VIIIа и Лана Штранґар зоз VIIIб класи Oсновней школи „Петро Кузмякˮ.

Школяром придати и дипломи зоз Републичного змаганя з руского язика, и то: Теодорови Штранґаровому VIIа класа, Иванови Фейдийовому VIIа, Алексови Сопка VIIб, Ребеки Сабадош VIІIа и Лани Штранґар зоз VIІІб класи Основней школи „Петро Кузмякˮ.

Святочносц додельовная припознаньох орґанизована у рамикох 100 рокох Ґраматики др Гавриїла Костельника (1923) и 100 рокох вибудови Замку у Руским Керестуре (1913).