Додзелєни средства Добродзечним огньогасним дружтвом

КУЛА – Предсидатель општини Кула Дамян Милянич отримал схадзку з предсидательом општинского огньогасного союзу Кула Александром Мосорком и представнїками Добродзечних огньогасних дружтвох зоз териториї Кула.

Тема на схадзки була робота того сектору у предходним року, алє и планованє роботох за чечуци рок. Предсидатель општини вихасновал нагоду же би зоз представнїками ДОД бешедовал о теми полєпшованя условийох роботи того сектора, та поставени и начални планованя за унапредзованє того сектору.

Того року локална самоуправа прейґ Конкурсу опредзелєла средства од 2 милиони динари котри наменєни за роботу сектора ДОД, а аж 3 милиони динари за инвестициї котри предвидзени за укладаня до їх обєктох.

На схадзки визначене же у претходним периодзе пожертвовна робота людзох котри члени ДОД допринєсла огньогасному сектору, же зоз своїм искуством и швидкосцу були важна карика у кризних ситуацийох. Средства котри локална самоуправа опредзелєла за тот сектор найвекши по тераз, а то лєм инициятива же би ище лєпше функционовали.

Представнїки ДОД зоз Руского Керестура вихасновали нагоду же би предсидательови општини уручели подзекованє за потримовку котру достали у предходним периодзе.