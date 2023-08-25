Додзелєни средства за два проєкти з општини Шид

БЕОҐРАД – Министерка правди Мая Попович вчера придала контракти о додзельованю средствох по основу одкладаня порушованя каребних поступкох за 180 проєкти у Сербиї, з хторих два з општини Шид.

Средства достала Народна библиотека „Симеон Пищевич“ у Шидзе за набавку опреми за диґитализацию кнїжкового и нєкнїжкового скарбу Завичайней збирки и єй диґиталне презентованє.

Предшколска установа „Єлица Станивукович Шиля“ у Шидзе достала средства за формованє и опреманє Централней райбальнї спомнутей установи .

Шветочносци присуствовали предсидатель Скупштини Општини Шид Тихомир Стаменкович, директорка Народней библиотеки Славица Враничич и директорка ПУ Свєтлана Смолич.