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Додзелєни средства за два проєкти з општини Шид

автор вл. дїтко, фото: sid.rs
автор вл. дїтко, фото: sid.rs 96 Опатрене

БЕОҐРАД – Министерка правди Мая Попович вчера придала контракти о додзельованю средствох по основу одкладаня порушованя каребних поступкох за 180 проєкти у Сербиї, з хторих два з општини Шид.

Средства достала Народна библиотека „Симеон Пищевич“ у Шидзе за набавку опреми за диґитализацию кнїжкового и нєкнїжкового скарбу Завичайней збирки и єй диґиталне презентованє.

Предшколска установа „Єлица Станивукович Шиля“ у Шидзе достала средства за формованє и опреманє Централней райбальнї спомнутей установи .

Шветочносци присуствовали предсидатель Скупштини Општини Шид Тихомир Стаменкович, директорка Народней библиотеки Славица Враничич и директорка ПУ Свєтлана Смолич.

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