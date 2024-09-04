Додзелєни средства за контролу плодносци обрабяцей жеми

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство 2. септембра уручел контракти 13 хасновательом, хтори достали средства за контролу плодносци обрабяцей польопривредней жеми на териториї АП Войводини.

За тоту роботу видвоєнене 10 милиони динари, а циль же би ше злєпшало контролу и очуванє плодносци польопривредней жеми и же би ше унапредзело польопривредну продукцию на подручу Войводини.

Контракти уручел помоцнїк покраїнского секретара, Петар Самоловац, хтори здогаднул же ресорни секретарият тоту миру запровадзує уж роками.

Вон гварел же од 2016. року тот Секретарият уложел вецей як 60 милиони динари до контроли польопривредней жеми, по тераз зробени анализи вецей як 27.000 оглядних прикладнїкох жеми и планує ше обезпечиц специялизовану превозку за тоту роботу, же би ше окончело анализи цо вецей поверхносцох.

Гварел и же прави час за анализу жеми вєшенї, кед ше познїма шицки урожаї и же то велька помоц польопривредним продуковательом, бо анализа жеми за нїх задармо.

Потримовку достали програми Института за землєдїлство и заградкарство з Нового Саду и польопривредних фахових службох и станїцох у Новим Саду, Суботици, Зренянину, Вершцу, Панчеву, Сенти, Руми, Сримскей Митровици, Кикинди, Бачкей Тополї, Вербасу и Зомбору.