Додзельованє контрактох за средства по конккурсох високообразовним институцийом

НОВИ САД – У голу Покраїнскей влади, нєшка, 6. априла на 12 годзин, покраїнски секретар за високе образованє и наукововиглєдовацку дїялносц проф. др Зоран Милошевич уручи контракти представнїком високообразовних институцийох хтори достали средства на основу трох явних конкурсох.

Слово о конкурсох за финансованє наукововиглєдовацких и розвойновиглєдовацких проєктох националних маншинох – националних заєднїцох, за финансованє проєктох хтори ше занїмаю зоз виглєдовацкоуметнїцку творчосцу у обласци уметносци, и за финансованє розвойновиглєдовацких проєктох високих школох фахових студийох на териториї АП Войводини 2023. року.

По конкурсу за финансованє наукововиглєдовацких и розвойновиглєдовацких проєктох националних маншинох – националних заєднїцох, средства додзелєни и Филозофскому факултету, Оддзелєню за русинисктику за Виглєдованє сучасного стану у русинистики и його превозиходзенє – язик, литература и историоґрафия, а контракт як руководитель проєкту подпише др Михайло Фейса.

Покраїнска влада прейґ Покраїнского секретарияту за високе образованє и наукововиглєдовацку дїялносц, обезпечела 26 милиона динара за реализацию тих трох явних конкурсох.