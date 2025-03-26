Додзелєни контракти о софинансованю дїялносци националних совитох

НОВИ САД – У Покраїнскей влади, додзелєни контракти за софинансованє порядней дїялносци и за стални трошки националних совитох националних меншинох.

Представнїком 17 националних совитох националних меншинох зоз АП Войводини вчера, 25. марца, предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович и подпредсидатель и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци Роберт Отот, уручели контракти о додзельованя средствох за софинансованє їх дїялносци. За роботу националних совитох у АП Войводини додзелєни 80 милиони динари.

Предсидателька Ґойкович наглашела же додзелєни средства медзи найлєпшима указателями почитованя принципох витворйованя шицких заґарантованих правох националних меншинох у Републики Сербиї и Автономней покраїни Войводини.

На додзельованю контрактох подпредсидатель и покраїнски секретар Роберт Отот гварел же наша покраїна приклад соживота, порозуменя и медзисобного почитованя, а национални совити националних меншинох маю нєпреценїву улогу у очуваню тих вредносцох.

Спред националного совиту Руснацох контракт уручени предсидательови Йоакимови Рацови и вон гварел же тоти средства буду трошени за порядну дїялносц и за стални трошки НСР. Национални совит Руснацох у тим року за роботу достал коло 4 милиони динари.