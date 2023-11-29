Догварeне о цени горива и преставаню блокадох

КИСАЧ – После схадзки з польопривреднїками у Кисачу, хтора була внєдзелю 26. новембра, предсидателька Влади Републики Сербиї Ана Брнабич виявела же посцигнути високи ступень согласносци и же догварене же би шлїдуюца схадзка була на стреду 29. новембра, з тим же представнїки польоприведнїкох сообщели же нє предлужа блокади транспорту.

Землєдїлци тераз годни куповац 400 литри горива на пумпох, субвенциї буду звекшани за 17.000 динари по гектару за сертификовани нашенькови материял и будзе им дата помоц же би самостойно тарґовели на Продуктней берзи, пише у сообщеню на сайту Републичней влади.

Цо ше дотика субвенцийох, хтори єдна з наважнєйших стварох польопривреднїком, вони останю 18.000 динари по гектару, а и субвенциї за млєко хтори звекшани на 40.000 по гарлу оставаю у тим виносу, наведла премиєрка.

Нови розгварки буду на стреду 29. новембра, а на нїх буду поволани и статкаре, овоцаре, пчоларе и шицки други же би розумели же то нє будзе вплївовац на їх субвенциї.