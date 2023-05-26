НОВИ САД – Заєднїцка схадзка Орґанизацийного одбору и Наукового одбору науково-фаховей конференциї Шветова русинистика нєшка и у будучносци, була штварток, 25. мая на Филозофским факултету у Новим Садзе. Конференция будзе отримана у рамикох XVII Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох (ШКРРЛ), хтори будзе тирвац три днї, од 17. по 19. авґуст 2023. року.

После привитних словох проф. др Михайла Фейсу, предсидателя Орґанизацийного одбору, и кратшого уводу о тим як заплановане же би Конґрес випатрал, од дочеку госцох и домашнїх, прейґ нащиви польопривредному ґаздовству на Фрушкей гори, вистави подобових роботох Влади Нярадия, Поетского вечара, найвецей було бешеди и догварки коло плану Медзинародного науково-фахового сходу Шветова русинистика нєшка и у будучносци зоз пленарнима викладанями, чийо отверанє будзе други дзень Конґресу, 18. авґуста на 15 годзин, у амфитеатре Филозофского факултету. Од 16 годзин почнє робота по секцийох, односно конґресних комисийох (КК).

По планє будзе их пейц – Конґресна комисия XVII ШК за просвиту и язик Русинох/Руснацох/Лемкох дзе предсидателька Олена Папуґа; Kонґресна комисия за културу РРЛ, пресидателька Наташа Макаї-Мудрох; КК за историю и науку, предсидатель проф. др Михайло Фейса; КК за информованє и видавательну дїялносц, предсидателька Оля Хома и КК за медзисобне сотруднїцтво членских орґанизацийох ШКР, розвой туризма и виробок проєктох ШКР, предсидатель Стеван Самочета.

Рахує ше же будзе вецей як 150 учашнїкох, а на самей Конференциї зоз своїма рефератами требали би участвовац коло 30 особи. Велї уж потвердзели свой приход, даєдни го ище маю потвердзиц, а єст и учашнїкох хтори буду участвовац и прейґ онлайну.