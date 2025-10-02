Дояви о бомбох достали школи у Сербиї

БЕОҐРАД – На подручох шицких полицийских управох на териториї Републики Сербиї, нєшка до 9:30 годзин, анонимно приявене же єст бомби у 807 основних и стреднїх школох, сообщело Министерство нукашнїй дїлох.

Анґажовани полицийски службенїки полицийских управох и Полицийски управи за город Беоґрад, Управи криминалистичней полициї и Управи за технїку. О шицким обвисцене и тужительство, пише у сообщеню зоз Министерства нукашнїй дїлох.

Дояви о бомбох по мейлу сцигли и до школох у Руским Керестуре, Дюрдьове и у Коцуре. Ранша змена пре безпечносц, нє мала наставу док полиция нє пришла и нє препатрела будинок.