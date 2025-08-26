Мож ше приявиц на безплатни препатрунок з мамоґрафом

ЖАБЕЛЬ – После законченя рочних одпочивкох у Дому здравя Жабель, од прешлого тижня ше мож ознова приявиц на безплатни препатрунок на мамоґрафу.

Мамоґраф зоз Жаблю, преложени до Здравственей станїци Чуроґ. На препатрунок ше а приявиц ше можу жени зоз шицких општинских местох. Єдине условиє за препатрунок то же жена ма вецей як штерацец роки.

Приявиц ше мож на число телефона 021/69-33-014, кажди роботни дзень од 11 по 19 годзин. Знїманє на мамоґрафу ше окончує у периодзе медзи 7:30 по 12 годзин кажди роботни дзень. За тераз єст заинтересовани жени, и акция будзе тирвац док єст приявених. Перши шлєбодни термин за знїманє пияток, 5. септембер, та надалєй.

Директор Дома здравя Жабель, Никола Якшич, специялниста интерней медицини наглашел же превентивни препатрунок барз важни, же би ше жени после штерацетого року живота требали на кажди два роки контроловац на мамоґрафу.