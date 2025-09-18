Нєшка и ютре Дом здравя Нови Сад орґанизує роботнї,

НОВИ САД – Дом здравя Нови Сад, зоз потримовку Городскей управи за здравство Городу Нови Сад, орґанизує едукативни роботнї на тему „Управянє зоз стресом”.

Роботнї ше отрима нєшка, 18. септембра у Месней заєднїци Бистрица (Братох Дроняк 11) и ютре, 19. септембра у Канцелариї за сотруднїцство зоз цивилним дружтвом Городу Нови Сад (Булевар деспота Стефана 5), а почню на 17:30 годзин.

Психолоґинї Невена Студен и Весна Премич буду бешедовац о причинох и пошлїдкох стресу, технїкох звладованя каждодньових стресних ситуацийох, синдрому препаданя (такволани „burnout”), як и о розвою капацитета при дзецох за зочованє зоз каждодньовима виволанями.

Роботнї безплатни и отворени су за шицких заинтересованих.