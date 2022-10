РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийна манифестация „Домашнї шпайз”, будзе отриманa на нєдзелю 16. октобра, у Спортскей гали у чаше од 8 по 14 годзин.

Манифестацию орґанизує Здруженє женох „Байка” з потримовку Туристичней орґанизациї Општини Кула и Локалней акцийней ґрупи (ЛАҐ) „Шерцо Бачки”.

На „Домашнїм шпайзу” нащивителє годни опатриц и купиц насампредз жимнїцу и колачи, а шицки котри сцу викладац и предавац можу ше цо скорей приявиц до „Байки” на тел. 064/0456890.

