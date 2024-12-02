Отримани ище єден Домашнї шпайз

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ище єдна Манифестация домашнїх продуктох „Домашнї шпайзˮ, отримана у тим року, всоботу, 30. новембра у Спортскей гали у Руским Керестуре, у орґанизациї Здруженя женох „Байкаˮ.

Викладаче того дня понукли свойо домашнї продукти, та нащивителє могли купиц домашню жимнїцу, домашнї овоцово соки, айвар, рижни файти домашнїх колачох, рижни файти прикраскох, сувенири и ручно виробени предмети з рижних материялох.

Жени з „Байкиˮ по традициї за наймладших орґанизовали роботнї, хтори водзела їх членїца, Натка Емейдийова.

И тот Домашнї шпайз потримала Општина Кула, Туристична орґанизация Општини Кула и Локална акцийна ґрупа (ЛАҐ) „Шерцо Бачкиˮ.