Донация Економскей школи

КУЛА – До Економско-тарґовецкей школи т.є. до єй кухарского оддзелєня тих дньох сцигла донация – вельки фрижидер котру школи оможлївела Ротари орґанизация зоз Кули.

Донация за фрижидер назберана у акциї Порция за економску школу на манифестациї Днї керестурскей паприґи того року у авґусту, кед рихтани роштиль, а у хторей участвовали школяре и наставнїк на кухарским напряме Владимир Шимко.

Акцию порушала, координовала та обезпечела потребни материял Ротари орґанизация зоз Кули на чолє з предсидательом Михайлом Тиркайлом, а донацию директорки школи з нїм уручел и представитель локалней самоуправи и член Ротари клубу Кароль Валка.