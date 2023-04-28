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Достал награди за квалитетне вино

автор Вл. Дїтко
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Джонови Файфричови (48) зоз Беркасова велька любов и гоби моцни моторки, алє остатнї роки му вше баржей, и любов и гоби,  и продукция грозна и вина. Пред дас седем-осем роками надумал ше опробовац у продукциї грозна и вина и, як надумал, так и було. Як гвари, у часци хотара Бадлєво при Беркасове купел стару запущену винїцу и дал ше до роботи – перше дац нови живот старей винїци.

– Од младосци ме якошик винїца прицаговала алє нїяк нє приходзело на шор же бим ю купел. И вец ше конєчно то и случело, нє прето же бим мал даяки окремни хасен алє, насампредз, же би фамелия мала место за одпочивок. Же бизме мали викендицу, а свойого грозна и, на концу, и доброго вина – приповеда на початку розгварки Джон Файфрич, хтори нас дочекал у малей, алє крашнє ушореней пиньвици под його хижу, хтора ше находзи на крижней драги за Телек (дакедишня драга за Бапску у Републики Горватскей) и главней драги хтора преходзи през валал, велїм позната и по тим же у прешлосци ту була карчма, а нєшка красни куцик за Мото клуб Шид.

Файфрич ше дал до роботи, посадзел нову лозу там дзе стари чокоти препадли, покладол нови слупи и дроти, розчисцел винїцу од коровча.

Од грозна найвецей ма гамбурґ и мерлот за червене вино, грозно молдова и кармен за чарне вино, ризлинґ за биле вино и конзумне грозно афус али. Шицко вєдно у винїци ма коло 500 чокоти, а винїцу му орезує приятель, моторкаш, Борислав Барна зоз Шиду, од хторого досц и научел о винїцарстве. Склада ше же винїца вимага досц роботи през цали рок, од вчасней яри кед почнє орезованє, вец гноєнє, заламованє, пирсканє, вязанє лози, окопованє же би винїца була чиста и без коровча.

Джон нам гвари же му Борислав Барна крашнє ушорел и малу пиньвицу дзе трима вино и хтора тераз єден красни куцик за друженє.

У Файфричовей фамелиї любя поєсц грозно, а понеже го єст надосц, значна часци одходзи до вина. Джон Файфрич уж вошол до тайнох продукциї доброго вина, а то гварели и фаховци на оценьованю на прешлорочней „Сримскей винияди” у Беркасове, кед освоєл треце место за чарне вино.  На тогорочней „Сримскей винияди” освоєл друге место за биле вино. На концу нам Файфрич гвари же ше будзе намагац отримац тото цо ма и продуковац и надалєй квалитетне грозно и вино.

ПОРИХТАНИ ЗА ОЦЕНУ ФАХОВЦОХ

Файфрич гвари же кед з часом здобул достаточно знаня и искуство у продукциї вина,  одшмелєл ше пойсц и на змаганє, на традицийну „Сримску винияду” у Беркасове.

– Найлєпше кед дахто други, а окреме фаховци поведза яке вино, та сом прето одлучел послац прикладнїки вина на нашу манифестацию и барз сом задовольни зоз трецим местом за чарне вино влонї и з другим местом за биле вино того року – гвари Файфрич.

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